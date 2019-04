Tesla avaldas ühe firma ajaloo masendavama aruande

„See on firma ajaloo üks keerulisemaid kvartaleid,“ tunnistas ettevõtte uus finantsjuht Zach Kirkhorn.

Tema sõnul tegi ettevõtte esimeses kvartalis hinnakorrektuure, mis avaldasid survet marginaalidele ning see jätkub ka teises kvartalis. Ettevõte loodab taas kasumisse jõuda kolmandas kvartalis. „Kogu meeskond töötab selle kallal, et parandada kuluefektiivsust nii, et sellele ei tuleks kasvu ohvriks tuua,“ vahendab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Samas kirjutab The Times, et investorite jaoks ei ole probleem mitte see, et kasumit oodatakse alles kolmandas kvartalis, vaid usus kaotus ettevõtte ärimudelisse.

Kolmanda kvartali lõpuks oli ettevõtte arvatel alates 2016. aastast kõige väiksem summa: kõigest 2,2 miljardit eurot, samal ajal kui selle aasta kapitalikulusid on 2,5 miljardit dollarit.

Tesla kapitalivajadus aga suureneb. Ettevõtte juhatuse esimees Elon Musk ning autoüksuse juht Jerome Guillen rääkisid investoritele oma arengutest ning plaanidest logistikat parandada, ehitada Shanghaisse uus aku- ning autotehas ning alustada Model Y tootmist aasta teises pooles.

Musk tõdes kapitali kaasamise küsimusele vastuseks, et see ei asenda ettevõtte tegevuse efektiivsemaks muutmist.