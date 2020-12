Tesla gigatehase ehitamine tõi kaasa massiivse lageraie ja kohtuvaidluse roomajate elupaikade päästmiseks

Sel nädalal otsustas Saksamaa kohus, et Berliini lähedale kerkiva Tesla gigatehase jaoks võib sealset metsa maha võtta küll, aga mitte päris kogu planeeritud alal.

Tesla sai loa 83 hektari suuruse metsa maharaiumiseks, mis on lisaks juba varasemalt raiutud 92 hektarile. Ülisuurt maa-ala on ettevõtte sõnul vaja torustike jms loomiseks, et tuua Euroopasse esimene USA tootja elektriautode tehas.

Keskkonnakaitsjate grupid tegid aga tehase vastu häält, selgitades, et metsa ulatuslik lageraie on ohtlik erinevatele talveunes olevatele roomajatele. Osaliselt Berliini kohus keskkonnakaitsjatega nõustuski ja keelas metsaraie teatud aladel, mis võib loomi ohustada.

Tesla plaanib suurtehases toota pool miljonit Model 3 ja Model Y elektriautosid aastas ning värvata tehasesse 10 000 inimest. Tehas peaks tööd alustama juulis 2021.