Tesla pani oma Euroopa gigatehase asukoha lõplikult paika – ja see ei ole Eesti

Mitmed Euroopa riigid püüdsid Tesla gigatehast oma riiki meelitada. Prantsusmaa, Soome ja Leedu kõrval tegi seda ka Eesti oma „Tesla riigi” kampaaniga. Selle eestvedajaks oli Paldiski asuvas PAKRI teadus- ja tööstuspargi juht Enn Laansoo Jr, kes toona ütles, et oma kampaaniaga tahavad nad öelda seda, et kui Tesla oleks riik, siis ta oleks tõenäoliselt Eesti.

Täna ei oska Laansoo Jr öelda, mis Tesla asukohavalikul lõpuks määravaks sai. "Sellest on muidugi väga kahju, et Tesla otsustas oma tehase rajada Saksamaale ja mitte Eestisse. Sellises suurusjärgus välisinvesteering oleks kindlasti meie majandusele elavdavalt mõjunud ja usun, et PAKRI Teadus- ja Tööstuspark ning kogu Paldiski linn oleks tänu sellele tehasele saanud planeeritust kiiremini hoopis uue näo," lausus ta.

Samas rõhutas PAKRI teadus- ja tööstuspargi juht, et nad ei ole oodanud Tesla otsust, vaid rajanud parki edasi ning selle tulemusena on neil aasta lõpuks majutatud ligi 30 tootmisettevõtet ja nad saavad oma klientidele pakkuda veel rohkem ning parima hinnaga taastuvenergiat.

Juba see, et Eesti kandideeris, oli suur samm

"Kindlasti aga suutsime tänu oma kampaaniale tõsta Eesti investeeringute sihtkohana kõrgemale, juba see, et me ühe valikuna laual olime, on väga kõva näitaja," ütles ta. Ka usub Laansoo Jr, et selliste Tesla-suguste suurte tehaste rajamiseks on Eesti ideaalne koht.

"Kindlasti oleme vähemalt sama konkurentsivõimelised kui iga teine Euroopa linn," on ta veendunud. "Tänu Tesla Country is Estonia kampaaniale on flirtijaid meie juures mitmeid olnud, teiste seas samuti liitiumakude valmistamisega tegelev Northvolt, kes ka omab Tesla meeskonna pädevust," lisas Laansoo Jr.

Kül aga märkis ta, et selliste suurte objektide puhul on kandideerimisprotsess enamasti selline, et paned kõik oma võlud mängu teadmata, kelle eest võitlema lähed – alles hiljem selgub, et tegu oli Google'i, Amazoni või Tesla-suguse gigandiga.

Vaata juuresolevast videost, kuidas Eesti Tesla kampaania välja nägi.