Tesla plaanib järgmisest aastast müüa Hiinas valminud autosid oluliselt soodsama hinnaga

Autode müügihinda tahab Tesla alandada sisendhindade arvelt, võttes autode kokkupanemisel rohkem kasutusele kohapeal valmivaid komponente, kirjutab Bloomberg. See vähendaks ettevõtte jaoks oluliselt täna imporditavate autoosade pealt makstavaid tollitariife.

Asjaga kursis olevate allikate sõnul hakkaks hinnalangus Shanghai tehases valmivatele autodele kehtima 2020. aasta teisest poolest. Sealsete autode hinnad algavad täna veel 355 800 jüaanist (50 800 dollarist või 45 500 eurost).

Tesla tegevjuhil Elon Muskil on Shanghani tehasele väga suured ootused, ta loodab, et ettevõtte esimene tehas, mis rajati väljaspool USA-d, võimaldab ettevõttel saavutada konkurentsieelise BMW ja Daimleri ees, kes on samuti Hiina turu oma uusimate elektriautodega sihikule võtnud.

Ka võib Tesla hinnalangus avaldada survet Hiina enda päritolu elektriautode tootjatele NIO-le ja Xpeng Motorsile, need võivad USA ettevõtte eeskuju järgida. „Inimesed vaatavad hind ja selline samm ainult aitab kasvatada elektriautode turuosa,” märkis Shanghanis asuva konsultatsioonifirma Automobility konsultant Bill Russo.

Kui Tesla Mudel 3 hinna alandamine tooks selle 300 000 jüaani peale (40 640 dollari või 36 400 euro peale), siis alles hiljuti andis hiinlaste Xpeng teada, et tõstab oma uusim P7 sedaani hinda 270 000 jüaanilt 370 000 jüaanile. NIO odavaim ES6 mudel algab 358 000 jüaanilt.

Samas peavad elektriautode tootjad Hiinas seisma silmitsi langeva turuga, kuna riik vähendas juba mitu kuud tagasi elektriautodega seotud toetusi.