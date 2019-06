Tesla suures hädas. Kui investorite usaldus kaob, on kõik läbi

Põletamisleek on nii hele, et Tesla juhatuse esimees Elon Musk pidi selgitama: samas tempos jätkates jätkub ettevõtte 2,2 miljardist dollarist ainult kümneks kuuks. „Seda raha on palju, kuid meie esimese kvartali rahapõletuse tempos piisab sellest vaid kümme kuud, et jõuda nullkasumlikkuseni,” märkis Musk. Kui veel septembris sai Elon Musk skeptikud alistada Model 3 tugevast nõudlusest tingitud 312 miljoni dollarise kvartalikasumiga, siis eelmine kvartal läks jälle aia taha. Miks? Sellest Ärileht kirjutabki.