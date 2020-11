Tesla tuli välja 250-dollarilise tequilaga, mida on praktiliselt võimatu osta

Tesla kodulehel näeb autotootja tequilat üsna sellise kujuga pudelis, mida Elon Musk kunagi välja lubas, kirjutab Reuters. Selle 250-dollarilise tequila kirjelduses on toodud välja, tegu on agaavist valmistatud joogiga, mis on laagerdunud tammevaadis.

Küll aga ilmus neljapäeval üsna pea pärast joogi müüki paiskamist, selle kõrvale teade, et see on välja müüdud. Teadet pole ka pool nädalat pärast tootega välja tulemist muudetud, mistõttu võib eeldada, et seda kas pandigi väga väike kogus müüki või oli sellele nii kõrge nõudlus, et see müüdigi paari tunniga läbi. Tesla ise pole selles asjas kommentaare jaganud.

Kuigi Elon Musk ütles, et plaanib välja tulla Tesla oma tequila ehk Teslaquila’ga 2018. aasta 1. aprillil Twitteris – mistõttu pidasid paljud seda vaid aprillinaljaks –, hakkas ta seda asja täiesti tõsimeeli ajama, kuid sai sama aasta oktoobris Mehhiko tequila tootjate liidult teada, et ta ei saa otseselt patenteerida nime Teslaquila, kuna see on liiga sarnane sõnale „tequila”.

Küll aga registreerisid mehhiklased Tesla enda tequila brändi, mida hakkas valmistama üks suuremaid tequila ja teiste alkohoolsete jookide tootjaid riigis, Destiladora del Valle de Tequila. Tesla kodulehel on tootjana märgitud Nosotros Tequila, mis on üks sajast Destiladora del Valle de Tequila kaubamärgist. Tuntud ka kui Casa Maestri, valmistab sama tootja ühtlasi burbooni, viina ja Kanada viskit.

Tesla kodulehe kohaselt on Tesla tequilat võimalik osta vaid valitud USA osariikides, nende hulgas on nii New York, California kui ka Washington. Ränioru miljardär on ka varasemalt müünud ebatavalisi tooteid väga piiratud koguses.

2018. aastal müüs ta näiteks 500-dollarilisi leegiheitjaid selleks, et kaasata 10 miljonit dollarit oma hüperluubi projekti arendava ettevõtte Boring Company käivitamiseks. Varasemalt on Musk pannud müüki ka 50 000 Boring Company mütsi.