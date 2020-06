Teslast on saamas maailma kõige väärtuslikum autotootja

Tesla turuväärtus küündib praeguseks juba üle 190 miljardi dollari, kirjutab Bloomberg. Sellest hoolimata on elektriautode tootjal veel natuke maad minna, et püüda kinni praegu maailma kõige väärtuslikuma autotootja tiitlit kandev Toyota, kelle turuväärtus on 210 miljardit dollarit, selgub Bloombergi kogutud andmetest.

Arvestades, et Tesla aktsia hind on juuni algusega võrreldes juba 23% tõusnud, läheks ettevõttel vaja veel 11%-list hinnatõusu, et Toyota koht hõivata. Tesla turuväärtuse kerkimist nii kõrgele pole heidutanud fakt, et oma tootmismahult jääb ettevõte päris korralikult Toyotale alla.

Kui selle aasta esimeses kvartalis tootis Tesla 103 000 elektriautot, siis see moodustab vaid 4% Toyota toodangumahust, mis küündis samal perioodil ligi 2,4 miljoni autoni. Ainuüksi eile tõusis Tesla aktsia 9%, küündides esimest korda üle tuhande dollari piiri.

Teslast sai väärtuselt teine autotootja maailmas selle aasta jaanuaris, kui ta läks mööda Volkswagen AG-st. Tänaseks on ettevõtte turuväärtus kaks korda kõrgem kui tema Saksa konkurendi oma, kes on lubanud suve lõpuks tulla välja oma ID.3 elektriautoga.

Samal ajal ennustatakse Toyotale sel aasta 80%-list kasumilangust. Ettevõte jõuab tõenäoliselt koroonaviiruse eelse tasemele tagasi järgmise aasta esimeses pooles. Toyota aktsia hind on sel aastal langenud 10% võrra. Võrreldes 2015. aasta hinnatipuga on autotootja oma aktsiahinnas kaotanud aga 17%.