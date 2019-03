The Local: Swedbankis pakitakse asju, aga rahapesu pole veel tõestatud

Millised on süüdistused?

Rootsi ringhäälinguorganisatsiooni SVT andmetel Swedbanki 50 klienti, kelle puhul võis märgata rahapesu selgeid hoiatussignaale liigutasid Swedbanki ja Danske Banki vahel umbes 40 miljardit krooni ehk ligi 4,3 miljardit dollarit.

Tehingud toimusid aastatel 2007–2015 Baltimaades. Mitmed ülekannete tegijad jagavad sama aadressi Ühendkuningriigis. Pangas on tuhandeid kliente, kellel on kontosid Eestis, Lätis ja Leedus, kuid kes on registreeritud välismaal, sealhulgas sellistes maksuparadiisides nagu Briti Neitsisaared ja Belize.

Kuidas me teame, et see on rahapesu?

Seda me veel ei teagi. Kas kahtlasi tehinguid võib pidada rahapesuks, sõltub sellest, kas raha pärineb kuritegevusest. Mõned tehingud näitasid, et Danske Banki üheksast maksupettusega seotud kontolt liikus raha Swedbanki kontodele.

Tehingutega seotud klientide hulgas nimetas SVT endist Ukraina presidenti Viktor Janukovitšit, kes mõisteti süüdi riigi reetmises. Samuti figureeris seal Vene ärimees Iskander Mahmudov. Mõlemad said Swedbanki tehingutega miljoneid kroone.

Mis oli Danske Banki skandaal?