Thomas Cooki pankrot jätab Hispaania ilma 1,3 miljonist turistist

Liidu väitel tähendab turistide kadu umbes 500 hotellile uste sulgemist ja Hispaania turismisektorile kahjumit, mis võib ulatuda sadade miljonite eurodeni, vahendas BBC.

„Meil on hotellide uksed lahti ja klientide ootel, kuid turistid lihtsalt ei pääse siia,“ tõdes Hispaania hotellide liidu juht Ramon Estalella. Samas on Hispaania valitsus teatanud turismisektori ettevõtetele mõeldud 300 miljoni euro suurusest abipaketist, lennujaama tasude vähendamisest ja 500 miljoni euro suurusest investeeringust riigi turismitaristusse.

Briti majandusleht Financial Times kirjutas eile, etkui Thomas Cooki kokkukukkumise järel tühjenenud Hispaania rannad toitsid arvamust, et klassikaline paketireiside äri on surnud, siis nüüd on selge, et need kartused on asjatud ning konkurendid on reisihiiu kadumise järel oma võimalust haistnud ning lõikavad kasu jätkuvast nõudlusest briti turistide seas.