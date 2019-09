Thomas Cooki pankrotiga kaotab üks Eestis tegutsev firma pikaajalise kliendi. Kas hiigelettevõtte kadumine hakkab mõjutama ka reisipakettide hindu?

Estraveli juhatuse liikme Aivo Takise sõnul ei tule aga Thomas Cooki majandusraskused kellelegi turismisektoris üllatusena. "Eelmise aasta kahjum oli neil ligi 200 miljonit eurot ja see oleks pidanud ostjad ettevaatlikuks tegema. Paraku ei oska tarbijad tihti adekvaatselt hinnata selle ettevõtte finantsseisu, kellele nad oma raha annavad. Suurbritannias on selleks puhuks olemas riiklik tugivõrk suurte tagatiste näol, mida operaatorfirma peab esitama. Selle raha eest tuuaksegi nüüd sajad tuhanded reisijad sihtkohast tagasi koju," selgitas Takis.

Turismifirmade liidu juht Merike Hallik nentis, et Eesti kodanikke võib pankrot mõjutada ainult siis, kui keegi neist on iseseisvalt ostnud Cooki või selle tütarettevõtte, näiteks Tjäreborgi kodulehelt reisi. "Sellisel juhul on need reisid alanud Suurbritanniast, Soomest või mujalt ning kui palju nende reisijate hulgas on Eestist pärit inimesi, ei ole võimalik hinnata," sõnas Hallik. "Thomas Cooki pankrot meie andmetel Eesti reisiettevõtteid ei mõjuta, kuna nad ei müü Thomas Cooki pakette või lennupileteid."

Järgneb lühiintervjuu Merike Hallikuga.

Mida tähendab Cooki pankrot teistele pakettreiside korraldajatele? Mida see endaga kaasa toob / kuidas mõjutab?

Mis Euroopa ja Suurbritannia reisikorraldate (operaatorfirmade) turgu puudutab, siis loodus tühja kohta ei salli. Olen kindel, et juba täna suurendavad konkureerivad reisikorraldajad oma pakkumist ja juba luuakse ka uusi operaatorfirmasid, kes vabanevat nõudlust ära kasutavad. Mina soovitan kõikidel eestlastel kasutada ainult litsentseeritud reisibüroosid (agentuure), kes teevad reisikorraldajate-operaatorite valiku ise ära klientide eest ja vahendavad ainult neid operaatoreid, keda nad usaldavad. Meie oskame ohumärke välja lugeda ka sealt, kus klient ei oska. Kui me kellegi edasimüüja oleme, siis on see firma järelikult läbinud meie taustakontrolli. Ja vastupidi.

Kuna klientide maksed on Eestis ja mujal Euroopa Liidus riiklikult kaitstud, siis on reisijate puhul tegemist vaid puhkuseplaanide rikkumisega ja ühekordse ebamugavusega. Suuremad ohvrid on Thomas Cooki kontserni 22 tuhat töötajat üle maailma, kes oma töökohast ilma jäid ja peavad nüüd uut elatusallikat otsima hakkama.

Kas on midagi, mida kliendid peaksid eriti silmas pidama lähiajal reisides?

Enne reisi ostmist tuleks kindlasti välja selgitada, mis ettevõttega reisiostutehing tehakse ja milline on ettevõtte finantstaust.

Kas ja milliseid muutusi hindades on oodata? Kuidas mõjutab sellise suure broneerija kadumine olukorda sihtkohtade hotellides?

Kuna Thomas Cook ei müünud oma reise Eestis ei otse ega ka edasimüüjate kaudu, siis Eestis ei muutu midagi. Hindade kallinemist või odavnemist mõjutab 90% ulatuses pakkumise ja nõudluse vahekord ning Eesti reisija jaoks siin muudatusi ette näha ei ole.