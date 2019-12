Tiit Vähi: esimest miljonit ei olnudki, ma sain kohe hulga miljoneid

Nii et seda küsimust pole, kellele tulevikus oma äri jätta?

Jah, ei ole. Silmet Grupp ja Valga Grupp on põhimõtteliselt pereettevõtted, kus omanikud on töösse kaasatud. Mina olen vana känd, mille kõrvale on kasvanud ilus ja tugev võsa. Mõistust on noortel mitu korda rohkem kui minul. Aga ma olen veel piisavalt tugev känd. Osalusi olen jaganud nii, et jäme ots on minu käes. Olen suur demokraat, räägin alati kõigiga läbi ja kuulan arvamused ära, aga lõppotsuse teen ikka ise. Otsustamata pole tarkadest mõtetest kasu, neist on kasu ainult siis, kui need viiakse ellu.

Kuulute põlvkonda, kellele üldjuhul ei meeldi, kui päritakse esimese miljoni järele. Millal teie kroonimiljoni kokku saite?

Esimest miljonit ei olnudki, ma sain kohe hulga miljoneid. Või nojah, kui ma peaministrikohalt tagasi astusin, siis asjatasin natuke börsil ja teenisin kroonimiljoni. 1997. aastal panin peaministriameti maha, sõitsin oma oma sõbra Thomas Waldini juurde Coloradosse suusatama. Waldin oli Silmeti osaluse ostnud ja kutsus mind sinna kaasa. Kuna mul midagi muud teha ei olnud, siis nõustusin hakkama nõukogu juhiks. Silmeti väärtus oli alguses null.

Aga see müüdi 89 miljoni dollari eest.

See on nende Molycorpi aktsiate väärtus, mis me saime. Kolme kuu jooksul ei tohtinud me neid müüa. Tahtsin oma raha kiirelt kätte saada, aga ei saanud. Kui kolm kuud möödus, siis oli selle aktsiapaki hind märkimisväärselt väiksem. Tegelikult läks viis kuud, enne kui aktsiate eest raha kätte saime - umbes 30 miljonit -, ja kõik selle panime Sillamäel vette. Nüüd on selle raha väärtus muidugi oluliselt kasvanud.