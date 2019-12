Tiit Vähi kaalub idufirmasse investeerimist: me arutame seda asja

Äripäeva viimases rikaste edetabelis olete 164. kohal. Kui olite viimati esisajas, siis oli teie vara väärtus ÄP hinnangute järgi 27,8 miljonit, viimati 23,3 miljonit eurot. Neli miljonit on kadunud, miks olete vaesemaks jäänud?

Ärge võtke Äripäeva analüütikuid tõsiselt. See, mis seal kirjas on, ei tähenda mitte midagi. Minu jaoks ei ole raha kunagi olnud eesmärk. See on vahend, et asju teha, ehitada, automatiseerida, digiteerida. Kuna olen pärit muldpõrandaga kodust, siis tean, et inimesel ei ole palju vara vaja. Rohkem on inimesel tarvis heatahtlikkust, armastust, perekonda.

Miks ei ole te kunagi investeerinud idufirmadesse?

Minugi ettevõtted olid kunagi idud, aga nüüd on nad lihtsalt suurteks kõrvitsateks kasvanud. Igaühele oma. Kuid me mõtleme sellele. Peab leidma hea idee, innustunud projektijuhi ja natuke vabu vahendeid. Ning muidugi on vaja stabiilsust riigis. Me arutame seda asja.

