Tiiu Järviste lubab tema ettevõtte tegevuse päevapealt peatanud finantsinspektsiooni otsuse kohtus vaidlustada

„Minu ettevõtet ei ole enam, jah. Seitse aastat tööd, 13 inimest palgal, kõik välismaa suurettevõtted on kliendid – kõik, kes mujalt pankadest välja visati,” sõnas Järviste tänahommikuse finantsinspektsiooni teate peale, mis tühistas tema ettevõtte tegevusloa ja tunnuskoodi. Ta selgitas, et nende käibed hakkasid kasvama pärast seda, kui mitu teist siin tegutsenud panka kinni pandi.

„Kuna meil on Mastercard, mida teistel makseasutustel ei ole, siis see oligi, miks just meie poole pöörduti,” kirjeldas Järviste. Tema sõnul on ta terve hommikupooliku tegelenud klientide ja äripartnerite teavitamisega ning sellekohaseid nõukogu ja juhatuse protokolle vormistanud.

Ei nõustu süüdistustega

„Mis puudutab aga FI juhatuse poolseid süüdistusi rahapesu ja omavahendite minimaalsuuruse nõude teadlikku ja tahtlikku rikkumist, siis nende süüdistustega ma absoluutselt ei nõustu,“ lausus Järviste. Tema sõnul on GFC Good Finance Company AS on omalt poolt nendele süüdistustele vastuväited ja selgitused esitanud. „Kavatsen kindlasti ka kasutada seadusest tulenevat õigust otsus kohtus vaidlustada,” ütles Järviste.

Ühtlasi nentis ettevõtja nördinult, et kahetseb, et makseasutusele litsentsi Eesti Vabariigis taotles ja mitte mujal. „Varasemalt finantsinspektsiooni poolt tähelepanuta jäänud globaalne rahapesu toimus meie riigis aastaid varem, nüüd üritatakse aga Eesti mainet kohalikke väikeettevõtteid sulgedes päästa,“ pahandas Järviste.