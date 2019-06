Tiivel sõnul teenis Nordica Tallinnas korvamatut kahjumit

Kui eelmisel aastal vedas Regional Jet kõiki oma kliente, selahulgas Nordicat ja LOT-i teenindades kokku ligi kaks miljonit reisijat, siis uute võidetud hangetega läheneb Regional Jeti reisijate arv sel aastal juba kolmele miljonile ja meie opereerida on hetkel 19 lennukit. Võrdluseks: Tallinna lennujaam teenindas eelmisel aastal kõikide lennufirmade peale kokku samuti kolm miljonit reisijat, kusjuures Nordica polnud isegi enam turuliider.

LOTile on korduvalt ette heidetud, et nende huvi on ju ainult Tallinnast reisijate Varssavisse nö ette vedamine ja kahtlemata on see motiiv neil olemas ning seda ei saa pahaks panna. Kuid motivatsioon tuli paika saada ka ühisfirma arendamise osas, mille fookus ei ole sugugi ainult Tallinn-Varssavi lennud. Samuti olid 2016. aastal kokkulepitud tariifid ja nende indekseerimine, mille alusel Regional Jet müüs teenuseid LOTile, püsinud muutumatuna, kuna Regional Jeti omanikud olid selles osas mõnda aega eriarvamusel. Samas teenuse osutamise kulud on vahepeal kasvanud, mistõttu ei katnud see enam teenusest saadavat tulu. Ka need küsimused said lahendatud.

Teise olulise teemana tuli leida lahendus olukorrale, kus Nordica lennatavad liinid praeguses konkurentsisituatsioonis teenisid kahjumit. Terav konkurents ja istekohtade ülepakkumine Tallinna liinidel oli tinginud olukorra, kus tänaste piletihindade juures oleks nulli jõudmiseks pidanud lennuki täituvus olema 120% ja enam. Selline olukord ei ole mõistagi jätkusuutlik.

Seetõttu leppisimegi kokku, et piletimüügi ja teenindusprotsessi eest hakkab edaspidi vastutama LOT. Nordica pakub LOTile otsest lennuteenust ning Tallinna lendude puhul ka eestikeelset kõnekeskuse teenust. Kokkuvõtvalt on lennukite täituvus- ja kommertsrisk edaspidi LOTil ning Nordica töötab lennuteenust pakkudest fikseeritud tunnihinnaga, saades garanteeritud tasu. Samas, muudatuste tulemusena Nordica lendude üldmaht ja pardapersonali arv ei vähene.

Nordica hakkab juba sellel aastal arendama ka enda kommertsplatvormi ehk piletimüügi- ja klienditeenindussüsteemi. See on oluline osa edaspidise äri arendamisel ja kommertsvõimekuse suurendamisel, mis omakorda loob võimaluse eristuva ning teistest sõltumatu toote väljaarendamiseks. Nordica on huvitatud ka edaspidi osalemast riigi poolt toetatud lennuliinide opereerimisel, näiteks Tallinn-Kuressaare liinil. Sel nädalal saime teate, et võitsime sarnase konkursi Rootsis Gällivares ja sarnaseid projekte on loodetavasti tulemas teisigi.

Ettevõttena on Nordical kohustus ja omaniku ootus tagada lennufirma kasumlikkus ja jätkusuutlikkus. Reeglina on ka Eesti inimestele meeldinud, kui riigile kuuluvad ettevõtted ei võta liigseid riske ning toimetavad kasumlikult ja jätkusuutlikult. Ka uus kokkulepe LOT-iga aitab meil paindlikumalt tegutseda ja ettevõtte tulevikku kindlustada.