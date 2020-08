TikToki noolib veel üks Ameerika tehnoloogiahiid, mille omanikuks Trumpi toetaja

Financial Times kirjutab, et kui seni on hiinlaste loodud videoplatvormi TikToki Ameerika haru võimalikuks ostijaks peetud Microsofti, siis nüüd noolib seda ka teine USA tehnoloogiahiid Oracle.