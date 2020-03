Tippkokk ja restoraniärimees töötukassa palgatoetusest: see on suurim päästerõngas

Ostrat möönis, et läbirääkimiste aeg oli keeruline moment, kuid selgus, et inimesed hoiavad kokku ning suudeti sõlmida palju erikokkuleppeid, milles ei pidanud ainult seadust järgima, vaid inimesed olid valmis vastu tulema. Osades ettevõtetes kärbiti palka 30% ja olukorra taastumisel tuuakse see varasemale tasemele tagasi.

„See oli moment, kus terad eraldati sõkaldest. Ju need, kes ei olnud valmis koostööd tegema ei olegi meie inimesed,“ lausus Ostrat, lisades et tegemist ei ole ettevõtete tekitatud kriisi vaid ülemaailmse olukorraga ning praegu tuleb kokku hoida.

Osa töötajaid on puhkusel, osad haiguslehel, on inimesi, kes teevad tööd kodukontoris ning osades kohtade tehakse kojuvedu.

„Osad majad on täitsa edukalt lahti ja ei saa öelda, et oleks toimunud katastroof,“ lausus Ostrat, lisades, et käive on küll 50% langenud, kuid mitte näiteks 80%.

Positiivse näitena toob ta Kolme tilli, kus hakati koduvedu tegema ning suudetakse sellega saada 70-80% varasemast käibest. „Kojuvedu on niipalju kasvanud, et meie käibelangus on ainult 20-30%,“rääkis Ostrat. Kui varem oli ühel päeval tööl 12 inimest, siis nüüd kolm.

Ostrati sõnul annab praegune olukord ettevõtjale hea võimaluse ressursid ning tööjõud üle vaadata.

Praeguse kriisolukorra kohta on Ostrati sisetunne hea. „Mul ei ole endal tuju kuhugi sügavasse auku langenud ja tundub, et maailm ise tegi ühe suure restardi. Inimesed saavad vaadata, millega tuleb tegeleda ja millega mitte,“ lausus ta.