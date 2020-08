Tippkokk lahkub Eesti esirestoranist. Tema sõnul olid eelnevad kaks ja pool kuud peaproov tõelisele märulile

Heategevuslik õhtusöök „Lapsed söönuks"

Vaid 28-aastane NOA Chef's Hall'i peakokk Orm Oja otsustas ameti maha panna. Noa puhul on tegemist Eesti absoluutse tipprestoraniga, kus Oja viimane tööpäev on 5. septembril. Osapooled ei süüdista lahkuminekus ei koroonakriisi ega teineteist. Oja ütleb, et talle tulid lihtsalt "uued isud peale". Valdkond hakkab aga tema sõnul alles tõsiselt kannatama.