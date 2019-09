Tipprestoranide omanikeringist lahkus üks asutaja

Ettevõtte asutasid 2011. aastal Tõnis Siigur, Martti Siimann ja Marko Zukker. Mullu teenis firma ligi 300 000 eurot kasumit.

Siimann ei soovinud väga detailselt tehingu tagamaadest ega hinnast rääkida, kuid ütles: „Kui on kolm juhatuse liiget ja kaks tahavad laieneda, kuid üks arvab, et pole õige aeg, aga ta on valmis müüma, siis ostetaksegi."

Küsimusele, millised on restoraniketi edasised arenguplaanid, vastas Siimann: „Suure tõenäosusega järgmisel aastal ei plaani midagi uut avada, aga ettevalmistusi teha küll. Vaatame jätkuvalt Eestist väljapoole. Ei oska praegu riiki öelda, aga vaatame suhteliselt lähedalt. "

Zukker ei soovinud tehingu tagamaid kommenteerida.

OKO Restoranid OÜ käive oli nii eelmisel kui üle-eelmisel aastal umbes 5,7 miljonit eurot.