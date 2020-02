Tippvärbaja ja koolitaja: 30 aastaga on juhilt nõutav otsustavalt muutunud. Sa võid olla edukas, olemata vaenulik

Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Mait Raava alustas oma äri Suur-Karja tänaval. Tollal oli see üks Tallinna olulisemaid äritänavaid. Foto: Rauno Volmar

Tehnoloogiast tulenev uuenduslikkus on äri nii palju kiirendanud, et juhile seatud ootused on viimase 30 aastaga kardinaalselt muutunud, kinnitab värbamis- ja konsultatsioonifirma Pro Konsultatsioonid omanik Mait Raava.