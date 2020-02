„See on selline kurvem teema, mis on meil juba hästi pikalt kestnud,” rääkis Eesti vanima tegutseva väikepruulikoja, 1990. aastal Saaremaal tegevust alustanud Pihtla õlleköögi noor pruulmeister Alo Väli (31). Vaidlus, mis jõudis 2018. aasta lõpus kohtusse ja saab suure tõenäosusega juba lähiajal lõpplahenduse, käib selle ümber, kes ja mis tingimustel tohib kasutada kaubamärki Pihtla õlu.

„Kuigi Pihtla õlu on üldine nimetus, on ta ikkagi saavutanud nende pikkade aastate jooksul õlleringkonnas mingi tuntuse. Siis tekkis siia üks mees, kes on tark ärimees. Ta alustas sellest, et registreeris kaubamärgi, kõik domeeninimed ja juriidilised kehad ning ühel päeval oli meil halb uudis, et me eksitame tema kliente, keda tal tol hetkel oli vaid mõni üksik,” kirjeldas Väli.