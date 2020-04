Toetuste karm sõel: Latgale suurim hotell jäi kriisiabist kolme aasta taguse pisirikkumise pärast ilma

Park Hotel Latgola on Latgale piirkonna kõige suurem hotell: 119 numbrituba, restoran, baar, konverentsikeskus, kus töötas enne koroonaviiruse põhjustatud kriisi puhkemist 80 inimest. Piirangute jõustumisel jäi hotell ilma sissetulekust ega suutnud kõiki kulusid tasuda: alustades toiduainete ning lõpetades elektriga.

Samuti ei suudetud töötajatele palka maksta ja nendelt makse tasuda. Kui märtsikuu käivet aastatagusega kõrvutati, selgus, et see on mullusest 60% väiksem. Viimase kahe nädala käive on aastatagusest 96% madalam.

Hotell korjas kokku kõik vajalikud dokumendid ning taotles riigilt abi. Taotlus esitati nii toetuse kui maksuleevenduse saamiseks.

Nagu selgitas ettevõtte juht Jana Kezika, said nad maksuleevendust, mis ei ole toetus, vaid maksude edasi lükkamine ja hiljem tuleb need tasuda.

Firma lootis ka riigipoolsele rahalisele toetusele, kuid seda nad ei saanud. 9.aprillil ehk vahetult enne lihavõtteid teatas maksuamet, et abi nad ei saa. Ja põhjuseks on kolm aasta tagasi ettevõttes läbiviidud audit. Toona määrati ettevõttele trahv, mis ka kohe tasuti.

„Kuidas saavad pisirikkumise pärast, mis võib igas ettevõttes juhtuda, nüüd töötajad kannatada, sellest ma aru ei saa,“ lausus Kezika. Ta lisas, et paljud hotellid jäid toetusest ilma maksuvõlgnevuse pärast, kuid ka selleine asi on aasta alguses turismiäris tavapärane.

Park Hotel Latgolas on maksude osas kõik korras. „Aga tuleb välja, et mineviku vea tõttu jäävad nüüd 55 inimest tööta,“ lausus Kezika.

Vaatamata pandeemiale ei ole hotell uksi päriselt sulgenud ning perekondi oodatakse ka saunasid külastama.

