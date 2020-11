„Meil ei ole biogaasijaama vastu usaldust ja oleme sellele kategooriliselt vastu. Kardame, et seen hakkab haisutama nagu Tallinna prügila, mille kohta ka ju alul räägiti, et mitte mingit haisu sealt levima ei hakka,“ rääkis aktiivsete tehase vastaste nimel Stepan Romanov. Õli lisab tulle see, et üks hindamise nõudja on konkurent Tallinna prügila.

Eesti Keskkonnateenuste juhatuse liikme Argo Luude arvates pikendab aga iga päev, mille tõttu viibib uue biogaasitehase tulek, nende inimeste piinu, kes peavad kannatama Tallinna prügilast tulevat haisu.

