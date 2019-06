Toidukuller Wolt kaasas 160 miljonit dollarit. Raha läheb laienemisse ja uute inimeste värbamisse

Kaasatud vahendid koosnevad kahest varem avaldamata rahastusvoorust, sealhulgas värskest 130-miljonilisest C-seeria voorust, mida juhtis ICONIQ Capital, ning 2018. aasta jaanuaris toimunud 30 miljoni dollarilisest B-faasi rahastusest, mida juhtis 83North. Investeerijate hulgas olid veel Highland Europe, EQT Ventures ja Lifeline Ventures. Wolt suunab kaasatud vahendid jätkuvasse kasvu ja laienemisse.

“2030. aastaks hinnatakse toidu kojuveo turu kasvu tänaselt 35 miljardilt 365 miljardini. See annab ettevõtetele nagu Wolt ideaalse võimaluse areneda. Olgugi, et kiireid kasvunumbreid suudavad näidata pea kõik sellel turul opereerivad ettevõtted, on seda ääretult keeruline teha samaaegselt jätkusuutliku ärimudeli ehitamisega. Just see on Wolti põhieesmärk – ehitada toiduveo valdkonna kõige efektiivsem ettevõte. Värskeim rahastus annab tunnistust sellest, kui palju oleme selles osas juba ära teinud ning ühtlasi sellest, kui palju on veel ees,” ütles Wolti kaasasutaja ja tegevjuht Miki Kuusi.

“Eesti oli kolmas ning ühtlasi esimene Skandinaaviast väljapoole jääv turg, kuhu Wolt laienes. Varsti oleme siin olnud juba kolm aastat ning kuigi Eesti on Wolti väikseim riik, oleme me siiani üks kõige kiiremini kasvavaid. On au tõdeda, et viimase rahastuse üks suuremaid motivaatoreid investorite jaoks oli Eesti kui ühe Wolti turu tulemuslikkus. Usun, et see tõestab, kui innovaatilised ja tehnikateadlikud on eestlased,” kommenteeris Wolti Baltikumi tegevjuht Liis Ristal.