Toiduliidu juht räägib, kuidas toiduainetööstus survele vastu peab

„Toidutööstustes kehtivad kõrgendatud hügieeninõuded niikuinii, seega põhitegevustes ja töökorralduses kardinaalseid muudatusi sisse ei pea viima. Tootmistes toimuvad iganädalased koosolekud ja niipalju kui tean, on loomulikult viirusega seotud Terviseameti soovitused üle käidud ning nendest ka lähtutakse," tõi ta esmalt välja.

On selge, et toit ja selle kättesaadavus on üks olulisemaid esmavajadusi, mistõttu on Potisepa sõnul toidutööstustel tänases valguses kindlasti suurenenud vastutus. Erinevalt teistest sektoritest on see toidutööstustele suur väljakutse, sest juba praegu on kasvanud tarbimisvajadus kaua säilivate toiduainete kokkuostu valguses.

„Inimesed on säilitanud mõistuse ja ilmselt ka tänu riigipoolsele pidevale kommunikatsioonile olukorrast, võetakse teemat terve mõistusega. Kui olukord peaks eskaleeruma, siis tuleb mõelda alternatiividele tooraine kättesaadavuse osas. Samuti võib suureneda ajutise tööjõu vajadus. Õnneks on Eestil omavarustatuse tase tooraine osas suhteliselt suur. Kui piirid peaks suletama ja tekib imporditava tooraine osas puudujääk, siis samas jääb meile kätte rohkem seda toorainet, mis jääb eksportimata," rääkis toiduliidu juht ja lisas, et see on hetkel oletus, sest tuleb tõdeda, et meil kõigil puudub kogemus toimetulekuks olukorras, mis võib kujuneda.

Ta arvab, et võitjad on mitte ainult toidusektoris, vaid üleüldiselt kindlasti need, kes suudavad kiiresti reageerida ja olla paindlikud oma tootmisprotsessis ja töökorralduses.