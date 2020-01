Toiduliidu juht: toidusektorit puudutavad regulatsioonid on olnud käpardlikud

Jätkuvalt on tööandjate jaoks keeruline mõista ka seda, miks kehtestab valitsus tööjõuga seotud piirangud. Palgasurve on suur ja toidusektoril on äärmiselt keeruline juba täna konkureerida teiste tootmissektoritega, kus palgatase ongi oluliselt kõrgem. Meie elanikkond vananeb ja tööjõupuudus läheb ajas kriitilisemaks, mitte ei leevendu. Seetõttu ei ole mõistlik piirata töökäte kaasamist piiri tagant.

Enne, kui asuda järjekordse maksu kehtestamise plaani või uute regulatsioonide juurde, on vaja hinnata, kuidas see mõjutab lisaks tööandjatele ka töövõtjaid ehk neidsamu inimesi, kelle jaoks on riik loodud. Toidusektoris saab otseselt tööd ligi 15 000 inimest. Sektor, mille aastakäive on 1,7 miljardit eurot, mis ekspordib aastas 660 miljoni euro eest kaupu, on oluline - selle väntsutamine läbimõtlemata regulatsioonidega on vastutustundetu.

Tegeleme asjadega, mis vajavad parandamist

On ilmne, et kontroll toiduohutuse ja päritolu üle ei ole tõhus. Seda näitasid nii suvised maasikapettused kui ka listeeriaskandaal, mis räsis meie toidutootmist. Aga kontrolli tuleks alustada esmatootjatest, sest toorainel on äärmiselt suur roll ka lõpptoote kvaliteedi tagamisel. Riigil on vaja selleks leida täiendavaid ressursse, et jõuda oma seiretööga ka väiketootjate juurde, laatadele ja teistele müügiplatsidele. On loogiline, et see raha peaks tulema samavõrd ka väiketootjatelt, kui täna panustavad suured toidutööstused.

Võtame ka tänase pakendiaruannete auditeerimise kohustuse. Alates 2015. aastast peavad pakendiettevõtjad, kes toovad turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas, laskma pakendiaruande auditeerida vandeaudiitoril. Oleme koos partneritega teinud pakendiettevõtjate halduskoormuse ja kulude vähendamise eesmärgil keskkonna-ministeeriumile ettepaneku kaotada pakendiseaduse nõue, et pakendiettevõtja on kohustatud laskma oma pakendiaruande auditeerida vandeaudiitoril. Ettepaneku elluviimine vähendab ca 1000 pakendiettevõtja halduskoormust ning hoiab kokku pakendiettevõtjate kulusid vähemalt 2 miljonit eurot aastas.

Kokkuvõttes ei saa ära unustada kõige olulisemat - tarbijat. Me teame, kuivõrd hinnatundlikud on meie inimesed. Uued maksud kergitavad aga paraku taas teenuste ja seetõttu ka kõigi peamiste toidukaupade hindu. See tähendab, et Eesti inimeste toidukorvi jõuab veelgi vähem siin toodetud kaupu, sest välismaiste tootjate hindadega on võimatu konkureerida. See võib aga viia olukorrani, kus täna toidutööstustes ja seotud valdkondades nagu põllumajandus, transport ja teenindus, jäävad inimesed tööta.