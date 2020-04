Toiduliit nõuab riigi jõulist sekkumist: juba on hakanud tekkima ringvõlgnevus, toidutootjatele ei suudeta arveid ära maksta

Pikendada rakenduvat 70%-list töötasu toetuse perioodi eriolukorra lõppemiseni s.t. kui sundkorras ettevõtete sulgemine on lõppenud. Toidutööstusse jõuab kriis hilinemisega, sest suuremates tootmistes on pikemaajaline tellimuste maht olemas ja ka varu kulude katmiseks. Samas me ei tea, milliseks kujuneb olukord eksportturgudel, kui suured on sunnitud piirangud seoses COVID-19 levikuga, kas kaubavedusid suudetakse hoida piiranguteta jms. Prognoosime, et toidutööstussektorisse jõuab langus perioodil mai-august. Kõige raskem on ettevõtetel tööjõukulude katmisega, et mitte minna koondamise teed lootuses, et mahud taastuvad.

Vähendada tööandja osa haigushüvitise maksmisel otsese koroonahaiguse ohu lõppemiseni

Toidutööstussektor on väga tööjõumahukas ning töötaja(te) haigestumine kõige suurem oht tööstuste tootmisvõimekusele. Tööstused püüavad leida võimalusi asendustööjõu värbamiseks, kuid haigushüvitise maksmine täna kehtestatud määras on oluline lisakoormus ettevõtetele. Kui tööandja ei tasu esimese 3 haiguspäeva eest, siis oleks see otsene toetus töövõtjale.

Piiride avatuna hoidmine kaubavedudele. Ekspordil on oluline roll toidutööstussektori toimetulekus. Juba täna on tootjate ekspordimahud oluliselt kahanenud, piiride sulgemine kaubavedudele seaks toidutööstused veelgi keerulisemaasse olukorda. Ühtlasi seaks ohtu tootmiseks vajaliku tooraine ning pakendite kättesaadavuse. Täiendavalt tuleb tähelepanu pöörata eksporti toetavale meetmestikule.

Eesti toiduainetööstus on töötleva tööstuse üks suurimaid sektoreid, toiduainete toodangust eksporditakse pea 35% ning oleme seisukohal, et tootmissisendid peavad olema toidutööstustele konkurentsivõimelised, andma võimaluse kasvatada eksporti ehk toidutööstused peavad olema võrdsel konkurentsipositsioonil nii sise kui välisturgudel, vastasel korral on tagasilöögid möödapääsmatud. Välisturgudel konkureerime eelkõige naaberriikide ettevõtetega. Oleme viimastel aastatel korduvalt sellele tähelepanu ka pööranud, et Eesti toidutööstuste konkurentsivõime on võrreldes naaberriikidega madalam nii sise- kui välisturgudel.