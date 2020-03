Toidupank sai ühelt jaeketilt erakorralise annetuse, millega toidab ära 1600 Eesti peret

"Meil on väga hea meel, et Rimi teeb sellise suure annetuse. See aitab meil aidata väga paljusid inimesi," rääkis Toidupanga juht Piet Boerefijn. Tavaolukorras jagavad 15 toidupanka üle Eesti toiduabi umbes 9000 inimesele nädalas ning toiduabi koosneb kauplustest päästetud ja ettevõtete ning eraisikute poolt annetatud toidust. "Praeguses eriolukorras kasvab toiduabi vajajate hulk pidevalt. Samas on oluliselt langenud kaubandusest päästetava toidu hulk," nentis Boerefijn.

Ta selgitas seda sellega, et jaekettidel lihtsalt ei jää hetkel palju toitu üle, mida meile anda. "Ühtlasi oleme sel kevadel eriolukorra tõttu sunnitud ära jätma oma regulaarsed üle-eestilised toidukogumispäevad," lisas Toidupanga juht. Näiteks detsembris 2019 koguti kahepäevase aktsiooni käigus kokku 45 tonni toitu. Kuna see kõik jääb nüüd olemata, siis on paljude toidupankade laod on juba või üsna kohe tühjad.

Rimi Eesti juht Vaido Padumäe ütles, et nad otsustasid erakorralise annetuse teha, kuna paljud Eesti inimesed on tänase seisuga kaotanud töö ning nende pered on sattunud väga raskesse olukorda. "Teame, et nii mõnelgi perel ei ole sääste keeruliste aegade üle elamiseks ning nende inimeste aitamine on täna äärmiselt oluline," märkis Padumäe.

Ta soovitab Eesti inimestel kindlasti tekkinud olukorras huvi tunda ka selle vastu, kuidas naabril läheb. "Kui keegi on kaotanud töö ja ei suuda oma perele vajalikku toidukraami muretseda, siis kui vähegi võimalik, ulatage neile inimestele abikäsi või paluge, et Toidupank oma abi pakuks," palus Rimi Eesti juht. Selle annetuse puhul palus jaekett Toidupangal teada anda, kuhu abi on eelisjärjekorras oodatud.