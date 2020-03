Toidutootjad on eriolukorras nõudluse täitmisega hädas ja paluvad kaupmeestelt mõistmist, Maxima aga ähvardab trahviga

Toidutootjad tõdevad, et leping on leping, kuid ükski tootja ei jäta ju nimelt kaupa tarnimata, st oma kaupa müümata.

Maxima kommunikatsioonijuht Regina Salmu märkis eile õhtul saadetud ettevõtte kommenataris, et jaekaubanduskettidel suur vastutus praeguses olukorras pakkuda inimestele piisavalt toiduaineid ja esmatarbekaupu. "Selleks, et me seda teha saaksime, peavad meie partnerid ja tarnijad tegema seda, milles oleme oma lepingutes kokku leppinud," kinnitas ta. "Me mõistame, et mõnede toodete osas on nõudlus kasvanud kordades, sellepärast me peame olema kindlad, et tellimused täidetakse. Nende toodete osas, mille nõudlus on kasvanud mitmeid kordi, peame tarnijatega eraldi läbirääkimisi tarnetingimuste osas," märkis Salmu.

Teised kaubandusketid ei ole trahvide sissenõudmisest ettevõtetele teada andnud.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles, et Selver ei kavatse märtsikuus tootjatele trahve rakendada, kuid vältimaks, et keegi pahatahtlikult seda olukorda ära kasutaks, plaanitakse igat juhtumit vaadata eraldi.

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats lausus, et ka nemad on olnud paindlikud, sest koostöö on mõlemale poolele väga oluline. „Toetame tarneahela heade tavade põhimõtet ning eeldame seda ka oma partneritelt,“ märkis Bats.

Paindlikkuse on aga ka oma ohud, sest kui Maxima sanktsioonide tõttu hakkavad tootjad neid eelistama ning jätavad teised ketid vaeslapse ossa, oleks see vastutulelikkuse ära kasutamine.

„Ka tootjad peaks kaupu jagama võrdsetel alustel, mitte eelistama üht teisele. Loodame, et kõik mõistavad olukorra tõsidust ja koostöö sujub tõrgeteta,“ lausus Bats.