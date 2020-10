Toitlustuskohtade üüri- ja müügipakkumiste arv on järsult kasvunud

Pindi Kinnisvara äripindade maakler Hannes Käbi ütles, et lisaks hotellidele ja muudele turismiga seotud ettevõtetele on kõvasti pihta saanud ka linnakeskuse toitlustusäri, mis samuti paljuski välismaalastele suunatud olid.

„Kui kohalikele elanikele mõeldud äärelinna toidukohad on taas puupüsti täis, siis Viru tänaval on jätkuvalt võimatu ots-otsaga kokku tulla, seetõttu on turul ka pakkumiste rohkus,“ rääkis maakler. Samas märkis ta, et ühe õnnetus võib sellises olukorras olla hoopis teise õnn.

„Mitmed säravad toitlustuskontseptsioonid jäid mullu ellu viimata, kuna sobilikke pindasid polnud kuskilt võtta. Praegune olukord võimaldab eristuvate äriideedega ilma teha,“ selgitas ta.