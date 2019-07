Toivo Asmeri rajatav miljarditehas otsib asukohta

“Vallavalitsusse laekus taotlus metanoolitehase rajamisega alustamiseks Paldiski linnas või meie Lääne-Harju vallas. Taotlust läbi töötades selgus, et tegemist on sellise objektiga, mille kavandamisel ei piisa kehtivast detailplaneeringust, vaid tegemist on olulist ruumi nõudva ehitisega. Selle kavandamine käib läbi kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu,” rääkis möödunud teisipäeval toimunud Lääne-Harju valla volikoguistungil abivallavanem Erki Ruben, vahendab Harju Elu.

Ka märkis ta, et ettevõtja ja endise regionaalministri Toivo Asmeri (72) eestvedamisel toimuva projekti rahastajaks on täielikul määral Larkwater Group, kes on allkirjastanud ka finantseerimise lepingu. Ühtlasi on ettevõte lubanud tasuda ka kõik planeeringu kehtestamise ja keskkonnamõju hindamisega kaasnevad kulud, vallale see mingeid kulutusi kaasa ei too.

“Asukoha valiku osa on eriplaneeringu esimene etapp – tulebki välja selgitada, kus valla piires see sobivaim asukoht oleks,” märkis Ruben, lisades, et kui asukoht paigas, saab hakata ka arvutama, mis on sellega kaasnevad kulud. Volikogu andis teisipäevasel koosolekul metanoolitehase eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamisega alustamiseks heakskiidu.

Miljardi eurot maksma mineva tehase planeeringuala hõlmab kogu Lääne-Harju valda ehk 644 ruutkilomeetrit. Kuigi arendaja ise on öelnud, et soovib tehase püsti panna viie aastaga, arvavad kohalikud, et see on liiga optimistlik ajaraam.