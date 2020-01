Tõnis Mölder EKRE plaanist: debati vastu ei ole mul midagi, pall on aga hoopis Reformierakonna käes

Parlament arutas apteegireformiga seotud eelnõud eelmise aasta lõpus ja jõudis seisukohale, et seadus jõustub praegusel kujul 1. aprillil.

"Samas on vähem kui 70 päeva enne seaduse jõustumist Eestis 317 apteeki, mis ei vasta nõuetele ja peavad seetõttu uksed kinni panema. See tekitab probleeme ravimite kättesaadavuses ja täna nendes apteekides leiba teenivad inimesed, keda on kokku tuhatkond, peavad uue töö otsima. Tegemist on keeruliste probleemidega, millele Sotsiaalministeerium peab suutma leida lahendused. Neil on selleks olnud aega 5 aastat," ütleb Mölder.

Ta lisab, et kuna parlamendis puudub apteegireformi osas konsensus, mida on näidanud ka viimased hääletused, siis peab ta vähetõenäoliseks, et seadust muudetakse.

"Kuid debati vastu ei ole mul midagi. Kõik sõltub konkreetse eelnõu tekstist. Paljuski on pall Reformierakonna fraktsiooni käes, kelle hulgas on väga suur hulk inimesi, kes toetab liberaalset turgu, mis haakub ka nende maailmavaatega. Seni, kuni Reformierakond ei keskendu sisule, vaid tegeleb poliittehnoloogiaga, ei ole muudatusi oodata," ütleb ta.