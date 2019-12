Tõnis Palts nõuab riigiasutuste otsustega rahulolematu ettevõtte eestkostjana Martin Helmelt erikohtlemist ja ametnike vallandamist

Ka väidab Palts oma esitluses, et kuskil mujal Euroopas ei ole kelleltki kehtivat sagedusluba ära võetud (5G sagedustega peaks Levikom teatud sagedustest loobuma – S. L.) ja mitte kuskil ei ole pandud sagedusi lihtsalt seisma. Ühtlasi toob ta välja ühe ametniku nimeliselt – Tõnu Nirgi –, kes tema väitel on teinud suurtele riigi rahadest maaside arengu arvelt meelehead ligi 100 meetrit.

Peamise lahendusena näeb Palts seda, et sageduslubade konkursi määrust muudetakse ja IT-asekantsler Siim Sikkut sunnitakse lahkuma. „Asekantsler Siim Sikkut annab pastaka Karu tugevasse kätte ja Karu kirjutab väikese rõõmsa mõmina saatel alla määrusele, mis viib Eestit edasi. Ja kus kaotajaid ei ole. Selle saab korda ajada nädalaga. Hea, kui Sikkut annaks ka kohe lahkumisavalduse,’” seisab Isamaa poliitiku ja ärimehe esitluses.

Meediale saadetud teate lõpus põhjendab ka Palts, miks just teada Helme juurde läkitati: „Seepärast, et ma olen ainus raadioinsener 1000 km raadiuses, kes on ise ehitanud ettevõtjana üles mitu telekommunikatsioonifirmat ja samal ajal osalenud ka seadusloomes. Ja need konkreetsed Eesti ettevõtjad on minu sõbrad. Ja mis peamine – ametnikud teevad Eestile korvamatut kahju.”

Ainus Eesti päritolu ettevõte, kes on häälekalt võtnud avalikkuses sõna 5G sageduskonkursi tulemuste suhtes, on olnud Levikom ja selle juht Peep Põldsamm. Vaidlus Levikomi ja riigi vahel sai alguse tänavu veebruaris, mil korraldati 5G sagedusribade jagamise konkurss. Tallinna ringkonnakohtu otsusest tulenevalt peatati konkurss aprillis.

Levikom leiab, et vaid kolme loa jagamisel eelistab riik kolme suurt operaatorit. Samas ettevõte ise konkursil ei osalenud. Ka on juba nii halduskohus kui ka ringkonnakohus otsustanud, et riik ei eksinud, kui pani oksjonile vaid kolm 5G sagedusluba. Ühtlasi väärib märkimist, et Levikomil on juba pikemat aega olnud üleval maksuvõlg. Creditinfo andmeil oli see detsembrikuu seisuga 225 582 eurot.

Helme asus ka vastuoluliste tuuleettevõtjate poolele

Viimasel kahel nädalal on rahandusminister Martin Helme sattunud avalikkuse kõrgendatud tähelepanu alla seoses tuuleettevõtjate Andres ja Oleg Sõnajala poolele asumisega nende vaidluses kaitseministeeriumi ja TTJA-ga. Postimees kirjutas eelmisel nädalal mitmele allikale tuginendes, kuidas minister on mõjutanud ka TTJA-d arendajatele soodsaid otsuseid langetama.