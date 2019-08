Tõnis Palts: teede ehitamiseks tuleb rikkuda eelarve tasakaalu reeglit ja lihtsalt ehitada

„Mina algatasin linnapeana koolide erahaldusesse andmise, kuid pidasin silmas koostööd Riigi Kinnisvara ASiga, mitte erafirmadega,” rääkis Palts. „Ilma selle skeemita jäänuks koolimajad aastakümneteks remontimata, kuid Keskerakonna otsus, eelistada erafirmasid, viis kulud kontrolli alt välja.”

Aastaid tagasi kaaluti avaliku- ja erasektori koostööna Haabersti ristmiku uuendamist, kuid selle idee soiku jäämise põhjust Palts ei mäletanud.

Samas ei pidanud teenekas ettevõtja ja poliitik sellise koostöövormi kasutamist teede ehitamiseks, nagu soovib rahandusminister Martin Helme, otstarbekaks. „Teede ehitamiseks tuleb rikkuda eelarve tasakaalu reeglit, võtta odavalt laenu ja lihtsalt ehitada,” ütles Palts. „Avaliku- ja erasektori koostöö puhul on mõtet üksnes eelarvetasakaalu reeglit silmas pidades, kuid rahaliselt peab riik selle varem või hiljem ikkagi kinni maksma.”

Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa on Paltsi sõnul aastate pikku eelarve tasakaalu reeglit rikkunud ja niimoodi oma majandust ergutanud. „On tekkinud arusaam, et riigid tegelikult ei pea oma võlgu kunagi tagasi maksma. Saksamaa on 60%-ga miinuses ja see on saanud tekkida vaid pikkade aastate jooksul eelarvetasakaalu reeglit rikkudes,” rääkis Palts. „Meie ei peaks olema need viimased lollid, kes reformierakonna poolt kultiveeritud tasakaaluviiruse käes vaevlevad.”