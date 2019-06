Tõniste tunnistas, et teadis CO2 ohtlikust kallinemisest juba mullu

Jüri Ratase eelmise valitsuse ministrid, kes vastutasid energeetika käekäigu eest, tunnistasid, et nägid põlevkivienergeetika väljavaadete muutumist küll ette, kuid ei osanud nii kiiret allakäiku prognoosida.

„Hinnatõus tuli ootamatult, sest varem oli CO2 tonni hind püsinud 5–10 euro peal. Alles 2019. aasta eelarvet tehes selgus, et CO2 hinna trend ületab selgelt 20–25 euro taset ja eksperdid ütlesid, et tegemist on pöördumatu muutusega,” ütles endine rahandusminister Toomas Tõniste, kelle valitsemise alla kuulus ka Eesti Energia.

Seejuures kinnitas Tõniste, et elektrijaamade sulgemine ei tulene mitte CO2 hinnast, vaid Eesti Energia pikaajalisest arengukavast. „Tänase hinna juures ongi neil väga keeruline tegutseda, ehkki mõned kuud varem olnud kõrgem börsihind aitas jaamu veel töös hoida,” lisas Tõniste.

Energiapoliitika eest vastutanud endine majandusminister Kadri Simson rääkis samuti, et ei osanud nii ränka CO2 hinna tõusu ette näha. „Samas tean, et taastuvenergia ettevõte 4Energia osteti Eesti Energia poolt just selleks, et firma tootmisportfelli mitmekesistada ja ettevõtte riskitaluvust suurendada,” lausus Simson.