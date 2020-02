Tõnu Mertsina: meie majandus on üle jätkusuutliku taseme kasvanud juba kolm aastat järjest

Kuigi sisemajanduse nõudluse kasv kiirenes möödunud aastal 5 protsendini, aeglustus selle kasv aasta jooksul. Nii eratarbimiskulutused kui ka investeeringud, mis on peamised sisemajandusenõudluse komponendid, näitasid aasta esimesel poolel oluliselt tugevamat kasvu kui aasta teisel poolel. Eratarbimiskulutused kasvasid möödunud aastal 3 protsenti, investeeringud aga 13 protsenti. Eratarbimiskulutuste kasv eelmisel aastal aeglustus koos netopalga reaalkasvu aeglustumisega. Kuna sel aastal jätkub netopalga reaalkasvu aeglustumine ning samuti peaks hõive kasv pidurduma, siis see peaks veidi aeglustama ka eratarbimise kasvu. Samas toetab tarbimise kasvu elanike tugev kindlustunne ning võrdlemisi kõrge keskmine majapidamiste sääst (ehk sissetulekute ja tarbimise vahe). Kahjuks on aga majapidamiste sääst ebaühtlaselt jaotunud. Investeeringute kasv möödunud aastal küll kiirenes, kuid see näitaja ongi viimastel aastatel väga volatiilne olnud. Kolmveerand investeeringute kasvust tuli mittefinantsettevõtetelt, kuid ka elanike investeeringud eluhoonetesse andsid tugeva panuse. Ettevõtete sektoris suurenesid kõige enam investeeringud hoonetesse ja rajatistesse ning transpordivahenditesse. Seevastu valitsemissektori investeeringud möödunud aastal vähenesid. Meie prognoosi järgi investeeringute kasv sel aastal aeglustub.

Tootlikkusest kiirem tööjõukulude kasv kahjustab ettevõtete kulupõhist konkurentsivõimet

Tugeva reaalkasvu kõrval kasvas ka majandus jooksevhindades, ehk rahalises väljenduses, kiiresti (7,7 protsenti). Ühest küljest annaks see justkui võimaluse ka kiiremaks palgakasvuks, kuid kahjuks suurenevad tööjõukulud tootlikkusest kiiremini ning see omakorda kahjustab Eesti ettevõtete kulupõhist konkurentsivõimet.

Eesti majandus on kasvanud üle jätkusuutliku taseme juba kolm aastat järjest

Eesti majanduskasv on ületanud oma jätkusuutliku taseme juba kolm aastat järjest ning see on suurendanud pingeid tööturul. Eelmisel aastal jäi tööjõupuudus küll veel väga oluliseks probleemiks ettevõtetele, kuid selle akuutsus on tasapisi vähenenud. Paljuski on leevendust toonud välistööjõud.

Sel aastal peaks majanduskasv aeglustuma

Kuigi maailmakaubandusmahu langus ilmselt läbis eelmise aasta lõpus oma madalaima punkti ning ka euroala ostujuhtide indeks näitab paranemist, on koroonaviiruse mõju maailmamajandusele veel vara hinnata ning kui kaua meie suuremate kaubanduspartnerite nõudluse paranemine aega võtab. Praegu on igal juhul veel nende kaupade import languses. Kui koroonaviiruse levik saadakse kontrolli alla varsti, siis peaks selle mõju euroalale jääma võrdlemisi tagasihoidlikuks. Mida kauem see haigus levib, seda suurem mõju sellel maailmamajandusele aga on. Meie hinnangul sel aastal ekspordikasv aeglustub ning see pidurdab ka Eesti majanduskasvu.