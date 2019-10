Tõnu Mertsina: tööstussektori kasvuväljavaade halveneb

Selle aasta esimese üheksa kuuga on veidi aeglustunud ka töötleva tööstuse tootmismahu kasv. Kolmandas kvartalis ulatus kasv aastases võrdluses 3 protsendini, samas kui languses olid ligikaudu pooled selle tööstusharu tegevusaladest. Töötleva tööstuse suurimas tegevusalas, puidutööstuses, jäi tootmismaht aastases võrdluses samale tasemele, samas kui üheksa kuu keskmisena on tootmismahud vähenenud. Puidutööstuse nõrga tulemuse peamiseks põhjuseks on Kesk- ja Lääne-Euroopas puidu kooreüraski leviku tõttu metsade raiumine, millega on tekkinud puidu ülepakkumine ja mis on puidu hinnad alla viinud. Kolmandas kvartalis toetasid töötleva tööstuse kasvu enim laevaremondi ning toiduainete- ja elektroonikatööstuse tootmismahtude tugevad kasvud.

Tööstussektori käibekasv on aeglustunud

Tööstussektori käibekasv on sel aastal küll aeglustunud, kuid langusesse (veel) ei ole läinud. Selle taga on töötleva tööstuse ligi 5-protsendine kasv (nii üheksa kuu keskmisena, kui ka kolmandas kvartalis), samas kui energiatootmise ja mäetööstuse käibed vähenevad.

Tööstusettevõtete ekspordikäibe kasv on üllatav

Tööstuse ja sealhulgas töötleva tööstuse ettevõtete ekspordikäibe 6-protsendine kasv kolmandas kvartalis on aga üllatav. Tegelikult on tööstuse ekspordikäivekasv tööstusstatistika järgi sel aastal isegi veidi tugevam kui möödunud aastal. Samas, kui väliskaubandusstatistika järgi on eksport sel aastal järsult aeglustunud ning kolmanda kvartali kaks esimest kuud näitavad langust. Tööstusstatistika ja väliskaubandusstatistikas ekspordikasvu erinevus tuleb arvestuse metoodikast.

Tööstusettevõtete tootmis- ja ekspordikasvu ootused halvenevad

Igal juhul on Eesti tööstusettevõtete tootmis- ja ekspordikasvu ootused juba pikemat aega halvenenud. Samuti peab üha enam ettevõtteid nõudlust tootmist piiravaks teguriks - selliste ettevõtete osakaal on tõusnud juba 2016. aasta tasemeni. Eesti suuremate kaubanduspartnerite majanduskasv on aeglustumas. Meie hinnangul süveneb aeglustumine kuni järgmise aastani ning peaks ülejärgmisel aastal taas veidi paranema.

Käibekasvu aeglustumine ja kõrged tööjõukulud muudab ettevõtted haavatavaks