Tõnu Palm: Eesti kiire palgakasv meelitab välistööjõudu

Eestisse tulnute arv ületas 2018. aastal siit lahkunute arvu 6 095 inimese võrra. Kui lisada sellele hinnanguliselt ca 20 000 välistöölist, kes olid mullu Eestis lühiajalise töötajana (sh renditöö lepingu alusel), siis on see näitaja veelgi tähelepanuväärsem. Eesti on järk-järgult muutumas atraktiivseks Euroopa Liidu tööjõu jaoks, mis aitab omakorda leevendada tööturu peamist probleemi, milleks on kasvav kvalifitseeritud tööjõu puudus.

Vaadates kaugemale tulevikku asub Eesti teelahkmel, milliseks kujuneb täistööhõivele lähenedes investeeringute valik. „Investeeringute puhul on peamiseks valikuks see, kas need on tulevikus valdavalt kaldu betooni või inimeste poole. Majanduse kasvuvõimekuse toetamise meetmeteks on ennekõike investeeringud teadus- ning arendustegevusse, haridusse, vajaduspõhisesse sotsiaalhoolekandesse ja nutikasse taristusse. Euroopa majandused seisavad silmitsi üha kasvava globaalse konkurentsiga ja võidavad need, kellel õnnestub teha targemaid valikuid," lisas Palm.

Eesti majandus on saavutanud märkimisväärset edu digimajanduse valdkonnas. Laieneva IKT sektori toel on võimalik tõsta ka muude harude, sealhulgas ka tööstuse lisandväärtust. Samuti võimaldaks ettevõtete digitaliseerimine ja uute tehnoloogiate aktiivsem kasutuselevõtt suurendada veelgi teenuste ekspordi osatähtsust, mille suunas liigub üha rohkem majandusi.