Tõnu Palm: ulatuslik koondamine on eelmise kriisi vigade kordamine: me ise võimendame kriisi

Koroonaviiruse tõttu suletud riikide ja majanduste avanemine saab olema järk-järguline ja taastumine esialgu vaevaline. Samas võime arvestada, et kõik varasemad viirused on olnud ajutise mõjuga. See tähendab, et viiruse leviku seljatamisel pöörab järsult kukkunud majandus päris ruttu korralikule kasvule. Eestis tuleb majanduslangus tänavu suurusjärgus 9 protsenti, millele järgneb samuti peagi päris ilus tõus, sest need sektorid, mis praegu on Euroopas täiesti suletud, teevad väga kiire kasvu. 2022. aastal kiireneb majanduskasv veelgi, sest lisaks valitsuse fiskaalsetele stiimulitele (sh taristu investeeringud) jõuab majandusse pensionireformi korral vähemalt osa teisest sambast väljavõetud rahast. Suure tõenäosusega läheme aasta pärast suvele vastu juba väga ilusate kasvunumbritega.

Muidugi on Eesti-suguse avatud majanduse toibumise puhul väga oluline see, kuidas taastuvad välisturud, sest sisetarbimisest üksi ei piisa. Samas on ülioluline roll ka meie ettevõtjate vastutustundlikkusel. Ärme tee 2009. aasta vigu, millele juba osa ettevõtjaid viitavad, et hakkame jõuliselt kulusid kärpima ja koondama. Kui me kõik hakkame jõuliselt kokku tõmbama, siis selle mõju majandusele on oluliselt hullem. Ka meetmete proportsionaalsuse ja strateegia osas tasub ennast võrrelda teiste Euroopa riikidega nagu Taani, Rootsi, Soome või Saksamaa. Eristumine peab olema põhjendatud, et ennast pikemas perspektiivis õigustada, sest me optimeerime ka lähiaastate tulusid.

Ettevõtjate ja riigi koostöö on ülioluline

Tööjõudu tuleb hoida mööduvas kriisis nii palju kui saab, sest inimene, kes on kaotanud töökoha, pole võimeline tarbima ja seega langevad sügavamasse miinusesse ka ettevõtjate siseturu tellimused, mis on paljudele päästerõngaks kuniks eksporditurud ebaühtlaselt taastuvad. Suure halliga, mida põhjustab töötus, kaasneb ka ettevõtjate varade hinnalangus (sh kinnisvaraturul).

Varasematest kriisikogemustest on riikidel teada, et tööpuudusest tekib lihtsasti allakäiguspiraal. See võimendab nii majanduslangust kui ka depressiivset hinnakorrektsiooni, hoides tagasi samas ka uut tõusu, kui nõudlus juba välisturgudel taastub. Kui ettevõtjad lähevad kulude järsu kärpimise teed ja suhtuvad selliselt, et küll need koondatud töötajad uuesti tagasi saadakse, siis on majanduslangus oluliselt sügavam ja valusam kõigi jaoks. Pikemaajalised kulud kasvavad tervishoiu- ja tööturumeetmete jaoks, sest remontida tuleb ka kodanike tervist. Me kõik võidame sellest, kui käitume täna teisiti kui 2009. aastal, mil paljuski võimendati ka ise majanduskriisi. Viirusest tingitud kriis on eelmisest erinev ning targalt tegutsedes möödub see kiiremini.