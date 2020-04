„Võib mõelda, et e-kaubandusel läheb hästi, aga selle taga on kaupmehed, kellel on ka füüsilised poed. Ega ma väga palju kaupmehi ei tea, kes on õnnelikud. E-kaubandus moodustab 10% kogu jaemüügist. Kui ülejäänud 90% on languses, siis e-kaubanduse kasv seda ära ei tasanda,” rääkis Väät.