Tõnu Väät: Hiina mõju on e-kaubanduses kõige võimsam

Me räägime Hiinast liiga vähe ja kui räägime, kipume Hiinat alahindama, väidab Väät.

"Kui vaadata kitsamalt e-kaubanduse sektorit, on Hiina mõju kõige võimsam. Ainuüksi Hiina Postis töötab rohkem inimesi, kui Eestis on eestlasi," näitlikustas ta.

"Hiina laieneb jõudsalt, ostes kokku nii logistika- ja arendusettevõtteid kui ka maailma juhtivaid kaupmehi. Riik on ka üks arenenumaid ja suunanäitajaid e-kaubanduse arenduses," edastas Väät.

Eestis moodustab e-kaubandus Väädi väitel kuus ligi 120 miljonit eurot. Sellest poole ehk ligi 60 miljoni euro eest tellivad eestlased kaupu veebipoodidest, mis asuvad Eestist väljaspool, suure osa sellest Hiinast.

Euroopa Liit on võtnud vastu seaduse, mis 2021. aastast kehtestab kolmandatest riikidest, st väljastpoolt Euroopa Liitu tulnud saadetistele käibemaksu maksumuse väärtusest olenemata. Euroopa Liit ja ka Eesti valitsus usuvad tõsimeeli, et see lahendus muudab olukorda.

"Siiski on hiinlased naeratades ja kummardades mitmel korral öelnud, et firma ja saatja saab ju registreerida ka Euroopa Liitu. Tasub tähele panna, et eestlaste, aga ka ülejäänud maailma jaoks on Hiina turg kinni, meie oma nende jaoks aga mitte," märgib Väät.