Töö muutuvas realsuses: Saksamaa plaanib kaugtöö seadusesse raiuda

Osad ettevõtted soovivad üle minna tulemustasule, kus töötajatele ei maksta mitte konkreetse aja, vaid tulemuse eest. Ametiühinguaktivistid aga kardavad, et selle tulemusel ei suudeta enam kollektiivseid läbirääkimisi pidada ning see tähendaks lõppu Saksamaa senise sotsiaalse turumajanduse ühele tugisambale.

Heili kinnitusel kaitseb seadus kollektiivseid läbirääkimisi, kuid ta ei täpsustanud, kuidas.

Heil märkis, et juba praegu on kasutusel erinevaid töö tasustamise süsteeme, kus põhipalgale lisanduvad boonused. Siiski kinnitas ta, et ei poolda klassikalisest palgasüsteemist loobumist. „Ettevõtetel ja töötajatel on alati erinevad huvid. Me peame neid huvisid õiglaselt tasakaalustama," lausus ta.

Heil tunnistas, et mitte kõik ei saa seadusemuudatusest kasu ning soolised lõhed on jätkuvalt probleem. „On klišee, mis kahjuks on sageli tõsi: mehed panevad ka kodukontoris toa ukse kinni ning keskenduvad tööle, kuid naised peavad samal ajal ka laste eest hoolitsema," rääkis ta.

Heili kinnitusel ei saa seda panna seaduse süüks, et osad ettevõtted töö odavamate tööjõukuludega riikidesse viivad või töökohad automatiseerimise ning tehnoloogia arengu tõttu kaovad.

Heil kinnitas, et Saksamaa kasutab oma aasta lõpuni kestvat eesistumisaega selleks, et ka teised Euroopa Liidu riigid sarnaseid seadusi rakendaksid.