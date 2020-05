Tööampsud Facebookis saavad saatuslikuks ehk kuidas Hiiumaa tragi naise töötuna arvel olemise aeg väga lühikeseks jäi

Ädu-Krõõt Newton tegutses FIEna, kuid Covid-19 pandeemia põhjustatud karantiinimeetmed kuivatasid äri kokku ning viitasid, et pandeemia ei luba tavapärast suverestorani sel aastal avada. Olulist rolli mängis ka see, et FIEna tuleb tasuda kvartaalset sotsiaalmaksu, kuid olukorras, kus sissetulekuid ei ole, käis üle 500 euro tasumine üle jõu. Sestap otsustas ta FIEna tegutsemise märtsikuu lõpus lõpetada ning haigekassa kindlustatuse ning võimalike koolituste lootuses end töötukassas arvele võtta. 15.aprillist ta arvele ka sai. Koolitusvõimaluste küsimisele ei ole Newtoni sõnul talle vastatud, FIEna tasutud sotsiaalmaks tagab haigekassa teenused maikuu lõpuni.

Kuna leiva- ja saiaküpsetamisega on Newton tegelenud juba 15 aastat, jätkas ta seda tegevust ning reklaamis ka Facebookis. See ei jäänud aga väikesel Hiiumaal tähelepanuta ning kiiresti sai ta töötukassa konsultandilt telefonikõne ning ka kirja. Viimases märgitakse, et vastavalt tööturuteenuste ja -toetuste seadusele lõpetatakse isiku töötuna arvelolek, kui isik asub tööle töölepingu alusel, töövõtu-, käsundusvõi muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või on avalikus teenistuses.

Konsultant märkis, et Newton reklaamib tooteid ja ootab tellimusi, mis on käsitletud töötamisena. „Tegemist ei ole vabatahtliku tööga, sest tooted on tasulised. Telefoni teel andsite teada, et Te ei saa tulu, samas on näha, et teete tööd ja saate selle eest tasu," seisab konsultandi kirjas. „Kas ettevõtmine on kasumlik või kahjumlik, ei ole töötukassa pädevuses hinnata ja tööturuteenuste ja -toetuste seadus sätestab, et töötuna arvelolek tuleb lõpetada, kui inimene teeb tööd," tõdes konsultant ning palus Newtonilt Facebooki reklaami ning tegevuse kohta 4. maiks kirjalikku seletuskirja: millal selle tegevusega alustati ning kui tihti tegeletakse, et töötukassa saaks teha otsuse Newtoni arveloleku kohta.

Newton saatis omapoolse vastuse, kus selgitas päritut, kuid tõdes ka, et ei kavatse käsi pikal töötukassa toetusi oodata ning normaalset elu ning tegutsemist lõpetada.