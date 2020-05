Tööandja ravikindlustus on tänavu hüppeliselt kasvanud

Kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on huvi tööandja ravikindlustuse vastu tänavu hüppeliselt kasvanud. "Ainuüksi esimeses kvartalis on kindlustatud rohkem töötajaid kui mullu terve aasta jooksul kokku. See näitab, et tööandjad hoolivad oma töötajate tervisest ja maksusoodustus on siinkohal kasuks tulnud," ütles Piirsalu.

Kaks aastat tagasi kehtestatud maksusoodustus võimaldab tööandjal teha ravikindlustusleping erisoodustusmaksuta kuni 100 euro ulatuses kvartalis iga töötaja kohta.

ERGO elu- ja tervisekindlustuse arendusjuhi Dekla Uusma sõnul on eraravikindlustusega inimestel eelis eriarsti vastuvõtule saamisel. "Kui pärast eriolukorda tekivad eriarstide vastuvõtule veel pikemad järjekorrad kui tavaliselt, siis tööandja ravikindlustus võimaldab töötajal kiiresti, ilma järjekorrata vajaliku arsti juurde pääseda," ütles Uusma.

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhti sõnul on viimasel ajal märgata, et enamik ettevõtjaid soovivad oma töötajatele tervisekindlustust koos psühholoogilise nõustamise kaitsega.

"Tänases olukorras on tegemist kahtlemata vajaliku teenusega, kuna eriolukorras töötavad inimesed teistsuguse töökorraldusega või paljudel juhtudel ka kodukontorites. Ühtlasi pakub paljudele väljakutseid ka laste õppetööga seonduv," lisas Luht.

Seesam kindlustus alustas äriklientidele tervisekindlustuse pakkumist eelmisel aastal.

"Hüvitame lisaks perearsti- ja eriarstiteenusele ka haiglaravi, taastusravi, hambaravi, prillide ja kontaktläätsede kulu, vaktsineerimist ning retseptiravimeid. Kõige rohkem on siiani hüvitatud tasulist eriarstiabi ja hambaravi,“ ütles Seesami tervisekindlustuse tootejuht Dagmar Gilden.

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!