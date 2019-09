Tööandjad jagavad välisinvestorite muret Jüri Ratase valitsuse tegevuse ja Eesti tuleviku pärast

„Eesti positsioon kõikides konkurentsi edetabelites on langenud, sest tooni annab odav tööjõud ja tipptoodete puudumine,” ütles tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas. „Kui valitsusest tuleb selle asemel, et avatuse nimel pingutada, sõnumeid, mis teevad murelikuks teise nahavärvi ja usuga inimesi, siis investor valib riigi, mis on maailmale avatud.”

Tööandjate keskliitu kuuluvate ettevõtete esindajad on Aasa sõnul väljendanud välisinvestorite nõukogu avaldusele sarnaseid mõtteid, muretsedes Eesti üha väheneva avatuse pärast.

„Silmaga nähtav muutus seisneb selles, et kui veel äsja oli Eesti Baltikumi majanduse liider, siis täna ei ole me suutelsied isegi selles väikeses maanurgas liidri rolli täitma ning Läti ja Leedu on säravamad tähed.”

Allakäik tuleb peamiselt asjaolust, et enam ei püüta sarnaneda avatud suhtumisega Põhjamaadele vaid positsioneeritakse ennast Ida-Euroopaks, millega kaasneb maailmas halb maine.

Sellegi poolest tunnustas Aas valitsust, et äriregulatsioone pole halvemaks muudetud. „Valitsus on lubanud maksurahu ja see paistab olevat nende üldine hoiak,” lisas ta.

Eesti välisinvestorite nõukogu avaldas sügavat muret, et Jüri Ratase valitsus peletab Eesti majandusele nii vajalikud otseinvesteeringud mujale.