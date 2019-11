Tööandjad: ka töötajate ravikulude tasumine peaks olema firmale maksuvaba

Riigikogu rahanduskomisjon saatis teisele lugemisele tulumaksuseaduse eelnõu, millega on muuhulgas plaanis vabastada tulumaksust riigieelarvest füüsilisele isikule makstav lasterikaste perede kodutoetus ja väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetus ning sätestada, et täiendav maksuvaba tulu lapse eest ei vähene, kui laps saab toitjakaotuspensioni. Need on muudatused, mis on tehtud ajendatuna peamiselt õiguskantsleri ettepanekust ebakõlade või vigade parandamiseks tulumaksuseaduses.

Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas saatis riigikogu rahanduskomisjoni esimehele Aivar Kokale vastuse tulumaksuseaduse muudatusettepanekute kohta, milles juhib tähelepanu, et tulumaksuseaduses on veel üks ebakõla, mis mis tuleks lahendada.

Nimelt jõustus 2018. aastal maksuvabastus 400 euro ulatuses tööandja kulutustele peamiselt spordile, taastusravile ja psühholoogile ning tööandja ravikindlustusele. Need on olulised muudatused, mis

võimaldavad vabatahtlikkuse ja võimekuse alusel tööandjate panust töötervishoidu suurendada lisaks töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud kohustusele, mis samuti on maksuvabad, märgib Aas, lisades, et maksuvabastus on terviseedendust organisatsioonides edukalt populariseerinud.

"Kahetsusväärselt ei saa tööandjad endiselt maksuvabalt töötajatele otse kompenseerida nende ravikulusid. Nt ravimite või hambaraviarvete kompensatsioonile lisandub 66,25% tulu- ja sotsiaalmaksu, mis teeb need väga kulukaks. Ainus võimalus seda teha on läbi erakindlustuse 400 euro piires muude kulude (sport,taastusravi vm) asemel, juhul kui kompenseeritav kulu kvalifitseerub kindlustusjuhtumiks ja vastab

muudele kindlustustingimustele," seisab kirjas.