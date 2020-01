Tööandjad lasevad Mart Helme välistudengite liistule tõmbamise plaani sõelapõhjaks. Muuhulgas võib see mustalt töötamise vohama panna

Ka ütleb ta, et eelnõus puudub puudub analüüs ja sisuline argumentatsioon ka miinimumtundide (16 tundi nädalas) põhjuse kehtestamiseks. "Eelnõus ei ole toodud selgeid statistikale või uuringutele tuginevaid põhjendusi, miks tahetakse asuda helgete peade Eestisse õppima ja tööle asumist piirama, mõningad selgitused piirangute õigustamiseks on täielikult ebaõnnestunud," kirjeldab ta.

Tööandjate nimel toonitab Aas, et välistudengite Eestisse meelitamine on nii siinse majanduse kui haridusasutuste huvides, kes peavad muuhulgas välistudengite toel katma riiklikust alafinantseerimisest tingitud puudujääke. "Eesti riik peaks otsima võimalusi, kuidas olla välistudengite ja talentide jaoks atraktiivne sihtriik, mitte välja mõtlema uusi takistusi nende siia tulemisel," nendib ta.

Eesti tööandjate keskliit on nõus, et spetsialiste koolitades tuleb silmas pidada tööturu vajadusi. "Tuleb ka tõdeda, et Eestis on järjest suurenev töötajate puudus, seda enam tuleks teha selleks, et siin õppinud välismaalased, kes on juba kohaliku ühiskonnakorraldusega tuttavad, saavad anda oma panuse siinsele tööturule," märgib Aas.

Tema sõnul on tööandjad seisukohal, et töötamine aitab välismaalasi integreerida ühiskonda ning seega oleks neil peale õpingute lõpetamist oluliselt lihtsam leida Eestis püsivat töökohta. "Seda enam, et arvestades välismaalasest töötajatele kehtestatud palgakriteeriumi, eeldavad tööandjad, et sellise palga küsijal on olemas ka töökogemus," rõhutab Aas.

Töötamine kõigile vajalik

Ta märgib, et töötamise võimaldamine on oluline kõigi osapoolte jaoks – nii tudengite, tööandjate, ülikoolide kui ka riigi jaoks. "Eesti peaks olema huvitatud eelkõige andekatest välisüliõpilastest, kuid kõikidel õppijatel ei ole võimalik aastate kaupa elada säästudest või vanemate kulu," sõnab Aas.

Ta märgib, et tulevased tudengid teevad oma valiku Eesti ülikoolide kasuks ka selle järgi, missugused on siin stipendiumid ja võimalused töötamiseks. "Kui stipendiumi ei saada, siis on tudengil valik – kas koguda raha õppimiseks või siin töötada. Enamik tudengitest peab üsna loomulikuks töötamist õppimise ajal – esiteks soovitakse rohkem kogemust ja teiseks katta oma kulud."