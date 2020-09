Tööandjad: Mart Helme eelnõu piirangud on ebaproportsionaalsed ning piiravad selgelt ettevõtjate ja ülikoolide võimalusi

„Siseministeeriumi tänasel pressikonverentsil esitletud muudatused välismaalaste seaduse eelnõus piiravad selgelt ettevõtjate ja ülikoolide võimalusi ning tuhmistavad meie avatud ja innovaatilise riigi kuvandit. Meil ei ole infot, et välismaalt siia tulnud inimestega – olgu siis tööle või õppima, oleks Eestis suuri probleeme,” ütles Aas.

Tema sõnul on seaduseelnõus toodud piirangud ebaproportsionaalsed ning jääb arusaamatuks, kuidas need aitavad riigil tulla toime keerulise majandusolukorraga. „Pigem panustada olemasolevate seaduste rakendamisele ja järelvalvesse, kui uute regulatsioonide tootmisele,” lausus Aas.

Kuigi Eesti inimeste värbamine on siinsetele tööandjatele kahtlemata lihtsam ning enamasti ka esimene valik, ei tohiks riik takistada nende välismaalaste töötamist Eestis, kes täidavad ametikohti, kuhu kohapealt ei ole võimalik sobivaid töötajaid leida, rõhutas Aas.

„Ka on inimeste ümberõppe aeg pikk ning lopsakad sotsiaaltoetused pärsivad töötute kiiret naasmist tööturule. Koroonakriisi ja sellest tingitud tööpuudust ettekäändeks tuues muudab valitsus Eesti suletumaks ja vähendab sellega Eesti konkurentsivõimet niigi keerulisel aja. Koos välismaalastest töötajate kaasamise piiramisega piirame ka eestlastele paremate töökohtade loomise väljavaateid, sest kvalifitseeritud tööjõudu napib,” leiab tööandjate esindaja.

Aas juhtis tähelepanu ka sellele, et eelnõu majandusliku mõju kirjelduses on viidatud Eesti Panga hinnangule, et välistööjõu arvele võib panna 384 miljonit kuni üks miljard eurot 2018 SKP-st. „Tasub mõelda, kas soovime sellest lisandväärtusest loobuda, kui eelarvepuudujäägiks prognoositakse 1,75 miljardit eurot,” märkis tööandjate keskliidu tegevjuht.

Ta rõhutas, et vähenev tööealine elanikkond, heldemaks keeratud toetused, kasvav avaliku sektori osakaal hõives ja suurem valitsuse laenukoormus tähendab maksumaksjale kokkuvõttes kõrgemat maksukoormust tulevikus. „Oleme teemale korduvalt tähelepanu juhtinud ka varem ning jätkuvalt seda meelt, et välistööjõu ja tudengite kaasamine on meie majandusele ja eestimaalaste heaoluks vajalik,” sõnas Aas.