Tööandjad nõustusid haiguslehte hüvitama alates teisest päevast

Praegu on esimesed kolm haiguspäeva inimese omavastutusel, mis tähendab, et keegi neid talle ei hüvita. See on viinud olukorrani, kus inimesed ei kipu haigena koju jääma, sest ei saa endale seda rahaliselt lubada. Tööandjate keskliit on pikalt seisnud vastu haiguslehtede varasemale hüvitamisele. Nüüd aga on toimunud murrang: tööandjad on viimaks nõustunud hüvitise varasemaks toomisega.

Kui seni oli tööandjate kanda haiguslehe 4.-8. päev ning haigekassa võttis hüvitamise üle alates haiguslehe 9. päevast, siis edaspidi jääks tööandjate kanda 2.-5. haiguspäev ning haigekassa hakkaks hüvitama alates 6. haiguspäevast. See tähendab, et ühest küljest tööandjate koormus kasvab, ent teisalt nende hüvitatavate haiguspäevade arv lüheneb viielt neljale.

Valitsus arutab haigushüvitise varasemaks toomist sel neljapäeval. Heakskiidu korral liigub see riigikokku, kus peab läbima kolm lugemist. Sotsiaalminister Tanel Kiik loodab, et haigushüvitised nihkuksid teisele päevale veel selle aasta sees.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.