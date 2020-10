Tööandjad: riigieelarves domineerivad lühinägelikud valikud

Positiivsetest arengutest võib näiteks välja tuua teadus- ja arendustegevuskulude suurendamine 1%-ni SKPst. „Nüüd on äärmiselt oluline valitsuse sihikindlus järgmiste sammude tegemisel, seal hulgas rakendusuuringute programmi algatamine ja innovatsiooni teenuskeskuse funktsiooni loomine,“ ütles tööandjate keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.

Samuti on positiivne, et valitsus plaanib maksukoormuse hoida alla 33% ja uusi makse ei kehtestata. „Niivõrd heitlikus majanduskeskkonnas on maksurahu hoidmine ettevõtjatele oluline stabiilsuse allikas. Sellise olukorra säilitamiseks on oluline täiendavaid tegevuskulusid mitte planeerida, kui nendeks puudub pikaajaline katteallikas,“ lisas Realo.

Lisaks on hea näha, et digitaliseerimist on mainitud kõigis ministeeriumite haldusalades, nt e-riigi arendamise, avaliku sektori digivõimekuse tõstmise ja IT-akadeemia programmid on kindlasti olulised eesmärgid.

Investeeringute maht teeb murelikuks

Kõige enam valmistab tööandjatele muret investeeringute vähene osakaal riigieelarves. Kuigi eelarvemaht suureneb, siis riigieelarvest rahastatavate investeeringute tase jääb möödunud perioodiga samale tasemele. „Ilusatele lubadustele vaatamata pole investeeringute märgatavat kasvu näha teede ja hoonete projekteerimises ega ehituses,“ ütles tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Eesti majanduse taastumiseks on investeeringud ülimalt olulised, sest vastasel juhul kukuvad ehitus- ja tootmismahud ning hõivatute arv järgmisel aastal järsult. „Samuti oleks riigil tark kasutada odavat laenuraha just investeerimiseks ajal, kui ehituse hinnad on madalamad,“ lisas Aas.

Kuigi ettevõtjad on korduvalt rõhutanud turismi- ja hotellindussektori toetamise olulisust kriisi ajal, siis praeguse plaani järgi turismisektorile eelarvest abi ei tule. „Turismisektoril on võimalus on ära kasutada kevadise eelarve ülejäägid, mis pole aga kõige sügavamas kriisi oleva sektori jaoks kindlasti piisav,“ lisas Aas.

Samal ajal kui valitsus soovitab turismisektorile radikaalset kohanemist muutunud oludega, pole riigil plaanis vähendada enda tegevuskulusid, vaid neid pigem suurendatakse laenu abil. See on samm lubatud riigireformile vastupidises suunas.