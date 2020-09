Tööandjad toetavad esimeste haiguspäevade riiklikku hüvitamist, perearstid mitte

Koroonaviirusest põhjustatud eriolukorra ajal 13. märtsist 17. maini otsustas valitsus teha erandi, nii et haigekassa hüvitas haiguslehele jääjatele ajutiselt ka esimesed kolm haiguspäeva, et neid niigi keerulises olukorras paremini toetada. Kuigi valitsus eraldas selleks üle seitsme miljoni euro, kasvas haigus- ja hoolduslehtede arv ainult aprillis, kui nende hulk kahekordistus. Teistel kuudel on see jäänud mullusega samale tasemele. Viimase paari nädalaga on koroonaviirusega nakatumine suurenenud. Seetõttu arutatakse taas, et haigekassa võiks esimesed haiguspäevad hüvitada ja kogu haigushüvitise süsteem muutuda. Kes on poolt ja kes vastu?